Chapecoense zegeviert in emotionele match na noodlottig vliegtuigongeluk

Chapecoense heeft dinsdag de eerste van twee wedstrijden om de Recopa, de Zuid-Amerikaanse Supercup, gewonnen van Atlético Nacional. De ploeg uit Brazilië was vier maanden na het noodlottige vliegtuigongeluk met 2-1 te sterk voor de Colombianen. Reinaldo en Luiz Otavio scoorden voor “Chape”.

De wedstrijd stond vooral in het teken van de slachtoffers. Slechts zes van de 77 passagiers, onder wie drie spelers, overleefden de ramp van 28 november. In de 71e minuut werd uit respect een minuut lang in het stadion geapplaudisseerd. Op 10 mei volgt de return in Medellin.

Beide ploegen zouden eind vorig jaar tegenover elkaar staan toen het vliegtuig met de selectie van Chapecoense onderweg naar Medellin neerstortte in de Colombiaanse bergen.