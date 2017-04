Francken haalt uit naar voorganger: ‘Hij regulariseerde criminelen bij de vleet’

In drie maanden tijd heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken 356 criminele illegalen vanuit de gevangenis teruggestuurd naar hun thuisland. 'Dat is nu al meer dan Melchior Wathelet op een heel jaar', klopt Francken zich op de borst. 'Maar ja, die regulariseerde dan ook criminelen bij de vleet.'

In maart werden vanuit Belgische gevangenissen 135 criminele illegalen teruggestuurd naar hun land van herkomst, goed voor 3.453 maanden of 288 jaar aan effectieve gevangenisstraf. Dat is meer dan in februari (112 gedetineerden) en januari (109 gedetineerden).

Die cijfers deelt hij met de wereld op zijn blog, waar hij meteen ook uithaalt naar zijn voorganger. 'Op amper drie maanden tijd stuurden we zo al meer criminelen terug dan Melchior Wathelet Junior op een heel jaar', aldus Francken. 'Maar ja, die regulariseerde dan ook criminelen bij de vleet. Wij repatriëren ze. Dát is het verschil met een linkse staatssecretaris op migratie.'