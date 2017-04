Nachtwinkels zijn te vaak dagwinkels

Steeds meer nachtwinkels blijken hun deuren te openen van de middag tot middernacht, in plaats van tussen 18 en 7 uur. Kris Peeters (CD&V) roept de economische inspectie op om blijvend te controleren en de parketten om te vervolgen. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws.

De laatste jaren kwamen er steeds meer klachten over oneerlijke concurrentie. Vandaar dat economieminister Kris Peeters de economische inspectie vorig jaar opdroeg om een onderzoek te voeren.

Tussen september en december 2016 werden 344 winkels bezocht. Bij 234 zaken werden overtredingen vastgesteld: 36 procent respecteert de sluitingsuren niet, 44 procent respecteert de regels rond de verplichte sluitingsdag niet, 17 procent duidt geen sluitingsdag aan en bij 33 procent werden inbreuken tegen de regels rond prijsaanduiding vastgesteld.

Peeters tilt zwaar aan de resultaten. 'Zeven op de tien zijn niet in orde: dat is verschrikkelijk veel. Het toont aan dat er heel wat valse nachtwinkels zijn, wat heel oneerlijk is tegenover de bakkers, slagers en buurtsupermarkten die wel volgens de spelregels werken. We nemen dit heel ernstig: er werden 88 waarschuwingen gegeven en 187 pro justitia’s uitgeschreven, die worden overgemaakt aan het parket.'