Franse presidentskandidaten zijn het grondig oneens over Europa

Een huzarenstukje. Zo dachten de organiserende zenders én veel Fransen over het feit dat de elf kandidaten voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen samen deelnamen aan een debat dinsdagavond op nieuwszenders BFMTV en CNews. Vooraf was gezegd dat er drie thema’s aan bod zouden komen: werkgelegenheid, veiligheid en sociaal beleid. Maar het was pas toen het onderwerp Europa werd aangesneden, dat de gemoederen verhit raakten.

Het was Marine Le Pen van het Front National die de knuppel in het hoenderhok gooide: terwijl er eigenlijk over werkgelegenheid gepraat zou worden, prees ze de Brexit en toonde ze zich zeer kritisch voor een Europese wet die het makkelijker moet maken om in een ander EU-land te gaan werken. Ze herhaalde ook dat ze groot voorstander is van grenzen.

Emmanuel Macron, een van de favorieten om de tweede ronde te halen, toonde zich dan weer een groot verdediger van de Europese Unie. Hij bestempelde de voorstellen van Le Pen om hoge importtarieven te heffen als ‘een recept voor een economische oorlog’. ‘Frankrijk zou daarentegen Duitsland moeten proberen overtuigen om Europa te laten evolueren naar een Unie die meer sociale bescherming biedt.' Macron vroeg aan Le Pen hoe zij aan de 300.000 Fransen die in het buitenland werken, zou uitleggen dat ze hun job verliezen als haar beleid doorgevoerd wordt. Macron is wel voorstander van een hervorming van het Europese project.

Foto: AFP

‘Frexit’

De radicaal-linkse kandidaat Jean-Luc Melenchon wil dat Frankrijk uit Europese verdragen stapt om sociale bescherming te garanderen, terwijl ex-premier François Fillon (Les Républicains) argumenteerde dat Frankrijk Europa nodig heeft maar dat de Unie zich moet concentreren op ‘strategische doelen’.

‘Souvereinist’ François Asselineau is aanhanger van een ‘Frexit’: ‘Ofwel blijven we Fransen uitroken, ofwel vertrekken we sereen, juridisch uit de EU, net zoals de Britten’, zei hij.

Nathalie Arthaud van de Lutte Ouvrière (Arbeidersstrijd) haalde dan weer uit naar de eurosceptici: ‘Door van de EU de bron van alle kwaad te maken, leiden ze de arbeiders om de tuin en dienen ze het patronaat’.