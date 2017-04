Duizenden Serviërs protesteren tegen Vucic als president

Voor de tweede dag op rij protesteerden duizenden Serviërs dinsdag tegen de verkiezing van premier Aleksandar Vucic tot president.

De manifestaties vonden plaats in Belgrado, maar ook in andere Servische steden zoals Novi Sad en Nis.

Deelnemers hoorden via Facebook over de optochten, al is het niet duidelijk wie er precies achter het initiatief zit.

Vucic, een voormalige ultranationalist die overstapte naar centrumrechts, is sinds 2014 de premier van Servië. Zondag won hij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen met 55 procent van de stemmen, een veel betere score dan de tien andere kandidaten.

Oproep om niet te provoceren

Vucics centrumlinkse tegenstander Sasa Jankovic, die zondag 16 procent van de stemmen behaalde, steunt de betogers maar riep hen op niet te provoceren. ‘Beste jongeren in de straten van Belgrado, protesteer vrij tegen de oneerlijke verkiezingen. Maar doe het op een geweldloze manier en laat geen provocaties toe. Het is jullie recht’, zo tweette hij.

Foto: AFP

Luka Maksimovic, die zondag op de derde plaats eindigde met 9,3 procent van de stemmen, zegt op Facebook niets met de betogingen te maken te hebben. Maar ook hij riep de betogers op rustig te blijven.

De oppositie verwijt Vucic een oneerlijke verkiezingscampagne gevoerd te hebben, alomtegenwoordig als hij was in de media. Ze hekelt ook de intimidatie en bedreiging van kiezers.