Schermutselingen tussen betogers en politie in Venezuela

In de Venezolaanse hoofdstad Caracas is het tot schermutselingen gekomen tussen de politie en betogers die protesteerden tegen de ‘coup de force’ van het Hooggerechtshof. Dat besliste vorige week om het parlement buiten de wet te stellen en zichzelf de parlementaire bevoegdheden toe te eigenen, maar trok die beslissing zaterdag weer in.

Hoewel het Hooggerechtshof dus besliste om haar beslissing, onder internationale druk, terug te draaien, blijven de tegenstanders van president Nicolas Maduro op straat komen om de druk op hem te verhogen. Een duizendtal van hen probeerde dinsdag de gebouwen van de nationale assemblee binnen te dringen, toen het tot schermutselingen kwam. De ordediensten, die hen de weg blokkeerden, gebruikten traangas, en de betogers gooiden met steunen.

Foto: AFP

Het Venezolaanse parlement is verwikkeld in een machtsstrijd met president Maduro sinds eind 2015, toen de oppositie erin slaagde een tweederdemeerderheid te bemachtigen. De president regeert daardoor vooral via nooddecreten. De oppositie wil via een referendum Maduro van de macht verdrijven, maar het gerecht heeft die pogingen tot nu toe geblokkeerd.