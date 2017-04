Bayern München laat zich verrassen door Hoffenheim, Dortmund wint

Het verrassende Hoffenheim heeft Bayern München op de 27ste speeldag van de Duitse Bundesliga zijn tweede nederlaag van het seizoen aangesmeerd. Kramaric scoorde met een afstandsschot het enige doelpunt van de partij. Bayern-doelman Ulreich, die de geblesseerde Neuer verving, zag er niet goed uit bij de goal.

Bayern München had alle moeite van de wereld op bezoek bij het verrassende Hoffenheim van de jonge trainer Julian Nagelsmann (29), die nog niet zo lang geleden uitgeroepen werd tot trainer van het jaar in Duitsland. Het was dan ook de thuisploeg die op voorsprong klom toen Andrej Kramaric een bal na de stuit ineens richting doel trapte. Sven Ulreich, de vervanger van de geblesseerde Manuel Neuer, verkeek zich op het schot: 1-0.

Ook na de pauze kreeg Bayern aanvankelijk maar moeilijk voet aan de grond. Gescoord werd er niet meer, waardoor der Rekordmeister nog maar voor de tweede keer dit seizoen onderuit ging. Hoffenheim blijft derde, RB Leipzig kan woensdag tot op tien punten naderen.

Borussia Dortmund versloeg Hamburg SV en blijft zo op één punt van Hoffenheim. Gonzalo Castro effende het pad met een mooie vrije trap, in de laatste tien minuten breidden Shinji Kagawa en Pierre-Emerick Aubameyang de score nog wat uit naar een 3-0 eindstand. Daardoor staan Leipzig (52), Hoffenheim (51) en Dortmund (50) nu als nummers twee, drie en vier op amper twee puntjes van elkaar. RB Leipzig speelt woensdag wel nog.