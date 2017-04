Goffin en Darcis blij met terugkeer in Davis Cup-team: “Als een hap frisse lucht”

De kwartfinales van de Davis Cup komen eraan, en voor David Goffin en Steve Darcis betekent dat een terugkeer naar het Belgische team. Goffin was afwezig tijdens de wedstrijd tegen Duitsland in de eerste ronde, maar zal er voor de kwartfinale tegen Italië wel bij zijn. Darcis keert dan weer terug na een rustperiode van enkele weken.

Goffin paste in februari voor de confrontatie met Duitsland in de eerste ronde. De Luikenaar, die drie toernooien aan de andere kant van de Atlantische Oceaan (Acapulco, Indian Wells en Miami) achter de rug heeft, is sinds begin deze week in de Spiroudôme van Charleroi.“Ik ben blij hier te zijn na een lange Amerikaanse tournee en de ploeg en de staf terug te zien”, verklaarde het nummer 14 op de ATP-ranking dinsdag op een persconferentie. “Het is als een hap frisse lucht halen. Ik voel me goed, fysiek en mentaal. Bovendien is er geen verandering van ondergrond (hardcourt, nvdr) in vergelijking met de toernooien die ik recent afwerkte. De enige wijziging is het overgaan van outdoor naar indoor.”

België favoriet

“Elk team is te duchten”, aldus Goffin. “Tegen Duitsland hebben we gezien dat je een ontmoeting kan winnen zonder op papier favoriet te zijn. Het was speciaal en best wel stresserend om de wedstrijd in Duitsland van buitenaf te volgen. Maar uiteindelijk werkten mijn teammaats een superweekend af. Ik vond het mooi dat ze hun niveau wisten op te krikken en een krachttoer realiseerden.”

België is volgens Goffin favoriet tegen Italië, dat het mogelijk zonder zijn nummer één Fabio Fognini (ATP 28) moet stellen. “We mogen de Italianen niet onderschatten en moeten er vol voor gaan. Elke wedstrijd zal moeilijk zijn. We hebben drie punten nodig, ik hoop dat dat het geval zal zijn op het einde van het weekend. Fognini is een uitstekende speler, die in staat is om op een heel hoog niveau te spelen. Als hij erbij is, zal Italië een beetje sterker zijn. Maar het hangt ervan af hoe hij er fysiek en mentaal voor staat. We zullen zien, wij hebben daar geen invloed op”, besloot Goffin.

Darcis: “Klaar om te spelen”

Steve Darcis (ATP 53) kende een goed seizoensbegin, tot Mister Davis Cup eind februari in Delray Beach forfait gaf voor zijn kwartfinale om zijn dochtertje Camille, die een operatie moest ondergaan, bij te staan. "Het was niet evident in het begin, maar mijn dochter is goed gerecupereerd na de operatie", zei Darcis dinsdag op een persconferentie. "Ik heb mijn gezin laten voorgaan op de competitie, dat was belangrijker. Nu is alles in orde. Ik heb lang niet gespeeld, maar ik heb de trainingen goed hervat. En ik heb genoeg ervaring om ervoor te zorgen dat enkele weken zonder tennis me geen nadeel berokkent. Ik ben goed uitgerust en klaar om te spelen. Ik hervat in de best mogelijke omstandigheden, bij het Davis Cup-team."

In de eerste ronde haalden de Belgen het dankzij een uitstekende Darcis verrassend met 1-4 van de Duitsers. Net zoals Goffin verwacht Darcis geen makkelijk duel met Italië. "Zelfs al spelen we voor eigen publiek, toch zijn de kansen 50-50. De voorbereiding is dezelfde als voor de andere wedstrijden. Ook ons doel blijft hetzelfde: drie wedstrijden winnen", besloot Darcis.

