Liverpool-coach Klopp: “Mané dit seizoen mogelijk niet meer in actie”

Liverpool kan woensdag in de competitiewedstrijd tegen Bournemouth op de 31e speeldag in de Engelse Premier League niet rekenen op Sadio Mané, die afgelopen weekend in de Merseyside Derby tegen Everton een knieblessure opliep. Dat bevestigde Liverpool-coach Jürgen Klopp dinsdag op de persconferentie daags voor de wedstrijd.

Mané had in de 3-1 zege tegen het Everton van Romelu Lukaku en Kevin Mirallas voor de openingstreffer gezorgd, maar moest na de pauze geblesseerd vervangen worden door Divock Origi. De 21-jarige Rode Duivel stond nog maar twee minuten op het veld toen hij met een afstandsschot voor een veilige 3-1 voorsprong kon zorgen.

Voor Origi was dat de vijfde competitietreffer van het seizoen, de negende in alle competities samen. Door de blessure van Mané krijgt hij woensdagavond mogelijk een basisplaats tegen Bournemouth. Nadien wordt het afwachten hoe de blessure van Mané evolueert. De knie van de Senegalees is nog steeds gezwollen, waardoor de ernst van de kwetsuur nog niet duidelijk is. “Sadio is al zeker out voor de wedstrijd tegen Bournemouth”, bevestigde Klopp. “Het is nu wachten totdat de knie minder gezwollen is vooraleer we met zekerheid kunnen zeggen hoelang hij buiten strijd zal zijn. Het ziet er echter niet al te goed uit. Het behoort spijtig genoeg tot de mogelijkheden dat we hem dit seizoen niet meer in actie zullen zien. Dan is het mijn job om een oplossing te vinden.”