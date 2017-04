Bondscoach wil op WK piste voortgaan op positief EK-elan

Bondscoach Peter Pieters heeft dinsdagmiddag tekst en uitleg gegeven bij de selectie voor het WK piste dat volgende week woensdag start in Hongkong. Op het jongste EK verzamelden de Belgische pistiers vijf medailles. “Ik kleef er geen aantal op”, aldus de bondscoach. “Ik wil graag goede prestaties zien, voortbouwen op het positieve van het EK en toch hopelijk met minstens één medaille huiswaarts te keren.”

Op het jongste EK baanwielrennen, in oktober, keerde de Belgische ploeg huiswaarts met goud in de ploegkoers voor vrouwen met Jolien D’hoore en Lotte Kopecky, een nieuwe disicpline op het EK toen. Voorts was er nog zilver in de puntenkoers met Jolien D’hoore, zilver in het keirin voor Nicky Degrendle, zilver voor Kenny De Ketele in de puntenkoers en brons voor Lotte Kopecky in het vernieuwde omnium.

“Dat waren heel mooie resultaten”, blikt de bondscoach terug, “maar nu gaat het wel om een WK. De tegenstand is internationaler. Onze grootste kansen liggen misschien wel bij de dames met Lotte en Jolien, in de ploegkoers en in de scratch (die D’hoore zal rijden, red) en ook in het omnium kan Lotte misschien verrassen. Een top vijf moet wel mogelijk zijn. In de ploegachtervolging, een olympische discipline, komen de meisjes ook aan de bak. Ik hoop dat ze verder gaan op het elan van het EK, het is een jonge groep. Als ze top acht zouden halen is dat een wereldprestatie”, sprak hij. “Dat zou straf zijn, maar misschien niet helemaal realistisch. We moeten voortbouwen op waar we mee bezig zijn.”

Ook Nicky Degrendele, Belgisch toptalent, ontbolstert stilaan, getuige haar zilver op het EK in het keirin en een bronzen stek op de Wereldbeker in Cali in februari. “Nicky is nog heel jong (20) en wellicht komt ze in de sprint nog net wat tekort om mee te doen voor de medailles”, aldus de bondscoach, “in het keirin heeft ze wel kansen. Daar mag ze als een outsider beschouwd worden.

Bij de mannen horen Kenny De Ketele en Moreno De Pauw bij de favorieten voor de ploegkoers. “Ze hebben een goede winter achter de rug”, zegt de coach, “een medaille moet zeker mogelijk zijn, maar de ploegkoers kan soms verrassen. Ik kijk vooral ook uit naar de jongens van de ploegenachtervolging. Het is een jong team, we moeten proberen top acht te rijden en verder bouwen met het oog op Tokio 2020 en dan hoop ik ook dat de andere mannen mooie prestaties leveren. Neen, ik kleef er geen aantal medailles op. Soms rijd je heel sterk en pak je naast een medaille door omstandigheden en soms heb je een wat mindere koers en rijd je toch prijs. Belangrijk voor mij is dat iedereen goed presteert en liefst keer ik toch graag met minstens één medaille naar huis.”

WK baanwielrennen - Programma en selectie

Woensdag 12 april:

15u00: Vrouwen ploegachtervolging: Lotte Kopecky, Kaat Van Der Meulen, Annelies Dom, Gilke Croket

Mannen ploegachtervolging: Gerben Thijssen, Robbe Ghys, Moreno De Pauw, Kenny De Ketele

19u00: Vrouwen scratch: Jolien D'hoore

Mannen ploegachtervolging: Gerben Thijssen, Robbe Ghys, Moreno De Pauw, Kenny De Ketele

Donderdag 13 april:

15u00: Vrouwen sprint: Nicky Degrendele

19u00: Vrouwen ploegachtervolging: Lotte Kopecky, Kaat Van Der Meulen, Annelies Dom, Gilke Croket

19u00: Mannen ploegachtervolging: Gerben Thijssen, Robbe Ghys, Moreno De Pauw, Kenny De Ketele

19u00: Mannen scratch: Moreno De Pauw

Vrijdag 14 april:

13u30: Vrouwen omnium: Lotte Kopecky

19u00: Vrouwen sprint: Nicky Degrendele

Vrouwen omnium: Lotte Kopecky

Mannen puntenkoers: Kenny De Ketele

Zaterdag 15 april:

12u30: Mannen omnium: Lindsay De Vylder

Vrouwen individuele achtervolging: Annelies Dom

19u00: Mannen omnium: Lindsay De Vylder

Vrouwen ploegkoers: Lotte Kopecky, Jolien D'hoore

Zondag 16 april:

10u00: Vrouwen keirin: Nicky Degrendele

14u00 Vrouwen keirin: Nicky Degrendele

Vrouwen puntenkoers: Lotte Kopecky

Mannen ploegkoers: Kenny De Ketele en Moreno De Pauw