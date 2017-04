Geen maskers in tribune? Dan maar een nikab

In Zweden is na verschillende incidenten een verbod ingevoerd op het dragen van gezichtsbedekking in voetbalstadions. De harde supporterskern van AIK uit Stockholm protesteerde afgelopen weekend meteen en maakte daarbij dankbaar gebruik van een uitzondering op het verbod.

In augustus van vorig jaar werd Aly Keita, doelman van Östersund, tijdens de wedstrijd tegen Jönköpings Södra aangevallen door een gemaskerde supporter. Twee maanden eerder werd een match tussen Göteborg en Malmö gestaakt nadat een andere gemaskerde fan vuurwerk had gegooid naar Malmö-speler Tobias Sana.

Veel Zweedse supporters dragen ook bivakmutsen en andere maskers om ongestraft vuurwerk te kunnen afsteken tijdens wedstrijden. Daarom besloot de regering om het dragen van gezichtsbedekking in voetbalstadions te verbieden. 'Het is een nieuw middel voor de politie om de mensen tegen te houden die de sfeer verzieken voor iedereen die gewoon een goede wedstrijd wil zien', verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Anders Ygeman eerder aan de website The Local.

Vanaf 1 april is het verbod ook effectief van kracht, en dat is niet naar de zin van de harde supporterskernen in Zweden. Tijdens de wedstrijd van AIK werd afgelopen weekend al meteen geprotesteerd. Verschillende leden van de harde kern keken in een nikab naar de wedstrijd tegen Häcken. Daarmee deden ze volgens de wet niets verkeerd, want het verbod geldt niet voor religieuze kledij.

Suècia: passamuntanyes en un estadi prohibit, però burka autoritzat. I davant aquesta norma, així van els ultres de l'AIK. pic.twitter.com/wPNVmTuGfE — Ultres AntiF (@UltresAntiF) April 4, 2017

De fans van AIK ontrolden bovendien een meterslang spandoek waarop ze Ygeman bedankten voor de uitzonderingsregel. 'De AIK-Ultras bedoelen het goed. Nu verstoppen we onze gezichten om religieuze redenen. We willen vrijheid voor de ultras. Ygeman, bedankt voor het achterpoortje.'