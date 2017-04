Britten ruziën over chocoladen paaseieren

In het Verenigd Koninkrijk is een mediarel ontstaan over paaseieren. Chocolademaker Cadbury schrapte verwijzingen naar het religieuze feest van haar jaarlijkse jacht op paaseieren, die ze samen met liefdadigheidsorganisatie National Trust organiseert. Blijkbaar zeer tot ongenoegen van de kerk en van Theresa May.

‘Compleet belachelijk’, zei de premier op televisiezender ITV dinsdag over de beslissing. May wees erop dat ze een domineesdochter is. ‘Pasen is zeer belangrijk voor mij, het is een zeer belangrijk feest voor het christelijke geloof, voor miljoenen mensen overal ter wereld. Wat National Trust doet, is compleet belachelijk.’

Zelfs de aartsbisschop van York, John Sentamu, tweede in rang bij de Anglicaanse Kerk, haastte zich om te reageren. Sentamu beschuldigde Cadbury ervan ‘te spuwen op het graf’ van zijn stichter, quaker John Cadbury.

De jacht, die traditioneel honderdduizenden kinderen op de been brengt in het weekend van Pasen, heet voortaan de ‘Grote Britse eierenjacht van Cadbury’. Vroeger was dat: ‘Paaseierenjacht van Cadbury’.

Cadbury antwoordde in de Daily Telegraph dat het bedrijf plezier wil bezorgen ‘aan personen van alle religies, ook zij die er geen hebben’. National Trust noemde de beschuldiging dat het Pasen niet naar waarde zou schatten ‘absurd’.

Overigens heet het evenement op de website van Cadbury gewoon ‘Easter fun’ (of paasplezier). In totaal zijn er driehonderd (paas)eierjachten gepland op eigendommen van National Trust.