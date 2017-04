Bij een luchtaanval met gifgas in Syrië zijn minstens 58 mensen om het leven gekomen. Het ziekenhuis waar de gewonden verzorgd werden, werd nadien op zijn beurt gebombardeerd. Terwijl het regime alle betrokkenheid ontkent, heeft Frankrijk om een spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad verzocht.

In het noordwesten van Syrië zijn dinsdagochtend minstens 58 mensen om het leven gekomen bij een luchtaanval met gifgas. Eerder was nog sprake van 35 doden. Er is ook sprake van ‘tientallen gewonden, van wie velen er ernstig aan toe zijn’. Alle slachtoffers zijn burgers en er zijn volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) ook elf kinderen bij.

De aanval gebeurde op Khan Sjeikhoen in de provincie Idlib. Het SOHR wijst met een beschuldigende vinger naar vliegtuigen van de Syrische luchtmacht, maar dat ontkende meteen alle betrokkenheid. 'Wij hebben tot nog toe geen chemische wapens gebruikt en zullen er ook in de toekomst geen gebruiken', zei een militaire woordvoerder dinsdagmiddag op Sky News Arabia. Ook het Russische ministerie van Defensie heeft laten weten dat zijn luchtmacht de aanvallen niet heeft uitgevoerd.

Ziekenhuis

Over de aard van het gas is geen duidelijkheid, maar onderzoekers van de Verenigde Naties wreven het bewind in Syrië recent nog aan de jongste maanden herhaaldelijk chloorgas in te zetten, in het bijzonder bij de strijd om de stad Aleppo. Damascus heeft ermee ingestemd al zijn gifgasvoorraden te vernietigen, maar chloor valt daar niet onder omdat het ook civiele doeleinden kan dienen. Frankrijk heeft alvast om een nieuwe spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad gevraagd na de 'nieuwe bijzonder ernstige, chemische aanval'.

Het ziekenhuis dat zich na de aanval ontfermde over de gewonden, werd enkele uren later op zijn beurt gebombardeerd. Volgens een correspondent van persagentschap AFP viseerde een luchtraid ‘een deel van het ziekenhuis’, waarna artsen het puin ontvluchtten. Er is behoorlijk wat schade, maar het is nog niet duidelijk of er nieuwe menselijke slachtoffers gevallen zijn.

Conferentie

Net vandaag is in Brussel een tweedaagse conferentie over het geteisterde land van start gegaan. Vertegenwoordigers van zo’n zeventig landen en internationale organisaties bespreken er de humanitaire hulpverlening en de toekomst van Syrië. Ze willen onder meer nagaan hoe het met de beloftes van Londen is gesteld. Ruim een jaar geleden beloofde de internationale gemeenschap op een conferentie in de Britse hoofdstad 12 miljard dollar aan humanitaire hulp. Maar de Verenigde Naties moesten 2016 afsluiten zonder financiering voor bijna de helft van hun programma’s die te maken hebben met het Syrische conflict. Voor dit jaar ramen de VN de behoeften op 8,1 miljard dollar.