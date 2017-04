Ex-politicus Jan Terlouw wordt eredoctor aan de VUB

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) reikt in mei een eredoctoraat uit aan de Nederlandse schrijver en oud-politicus Jan Terlouw (D66). ‘Hij past perfect bij het thema van onze eredoctoraten: Break down the walls’, aldus rector Caroline Pauwels. Opvallend: in het najaar valt ook de inwoners van het Italiaans eiland Lampedusa eenzelfde eer te beurt.

‘In mijn eerste academische rede als rector lanceerde ik een warme oproep om muren te slopen’, zegt de VUB-rector in een persbericht. ‘Muren tussen de universiteit en de samenleving, maar ook muren tussen wetenschappelijke disciplines onderling. Want alleen zo kunnen we maatschappelijke en wetenschappelijke problemen helpen oplossen.’

Op dinsdag 23 mei reikt Caroline Pauwels daarom aan schrijver Jan Terlouw een eredoctoraat uit, en met hem aan vier grensoverschrijdende wetenschappers. Het gaat om econome Deirdre N. McCloskey, fysicus Paul Ginsparg, arts en expert sociale geneeskunde Willem van Mechelen en socioloog Gary T. Marx. ‘Ze hebben alle vijf hun eigen domein verbonden met andere disciplines en door verrassende invalshoeken nieuwe inzichten gecreëerd.’

Klimaatproblematiek

Jan Terlouw (°1931) is het meest bekend als schrijver van jeugdboeken als ‘Koning van Katoren’ en ‘Oorlogswinter’, maar doet/deed ook andere zaken. Na zijn studie wis- en natuurkunde begon hij aan een succesvolle academische carrière. Zijn wetenschappelijke ingesteldheid heeft hem naar eigen zeggen nooit meer losgelaten, ook niet in de jaren dat hij aan politiek deed. Hij was één van de boegbeelden van de liberale partij D66

‘De jongste jaren ijvert Terlouw zeer nadrukkelijk voor meer duurzaamheid en een langetermijnvisie op de klimaatproblematiek’, luidt het in het persbericht van de VUB.. Zijn nieuwste boek ‘Het Hebzuchtgas’ situeert zich helemaal in die problematiek. In december vorig jaar deed Terlouw een aangrijpende oproep in de populaire talkshow ‘De Wereld Draait Door’, een oproep tegen de verwoesting van de aarde en voor het herstel van het vertrouwen tussen de mensen.

Volgens rector Pauwels past Terlouw perfect bij het thema van onze eredoctoraten: Break down the walls. ‘Terlouw is tegelijk wetenschapper, schrijver en (oud-)politicus. Dat is geen vanzelfsprekende combinatie, maar Terlouw slaagt erin om in alles wat hij doet een beetje politicus, schrijver en wetenschapper tegelijk te zijn.’

Lampedusa

In de herfst van 2017 wil de Brusselse universiteit opnieuw twee eredoctoraten uitreiken, aan de Italiaanse geëngageerde politica Emma Bonino én aan de inwoners van het eiland Lampedusa. De 68-jarige Bonino was Europees Commissaris, minister van Europese Zaken en Internationale Handel in de regering-Prodi en tussen 2008 en 2013 vicevoorzitter van de Italiaanse Senaat. Ze lag mee aan de basis van de inwerkingtreding van het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Ze is een onversneden activiste, die in het verleden al ijverde voor de afschaffing van de doodstraf, van genitale verminking en vóór gendergelijkheid. ‘Het is duidelijk dat Emma Bonino haar idealen bijzonder nauw aansluiten bij die van de VUB’, zegt vicerector Internationaal Beleid Sonja Snacken. De VUB wil Emma Bonino ook eren voor haar vastberaden inspanningen met betrekking tot migratie en vluchtelingen.

In datzelfde verband krijgen ook de inwoners van Lampedusa de hoogste academische eer. ‘Ze hebben als eilandbewoners en vissers altijd al een traditie gehad om mekaar te helpen. Hetzelfde doen ze nu voor de vluchtelingen die op Lampedusa aankomen’, klinkt het.