Het parket van Brussel is een opsporingsonderzoek gestart wegens mensensmokkel. De bestuurder van de bestelwagen die deze ochtend crashte op het Viaduct van Vilvoorde werd van zijn vrijheid beroofd en zal in de loop van de dag ondervraagd worden. Vijf van de veertien inzittenden zijn nog in levensgevaar.

Vannacht omstreeks 3u merkte de wegpolitie een bestelwagen met Duitse nummerplaat op die tegen de rijrichting reed op de autosnelweg ter hoogte van Nijvel. De bestuurder maakte rechtsomkeert in de richting van de Brusselse ring en werd daarbij achtervolgd door verschillende politiewagens.

Tijdens die achtervolging verloor hij de controle over zijn voertuig en botste tegen de middenberm van het viaduct van Vilvoorde. Hierop zou het busje door de vangrail gereden zijn en enkele meters naar beneden getuimeld.

De 14 inzittenden, onder wie twee minderjarigen, raakten allemaal gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht om er te worden verzorgd. ‘Twee minderjarigen en drie meerderjarigen verkeren nog in levensgevaar’, zegt Denis Goeman, substituut-procureur des Konings bij het Brusselse parket. ‘Ze worden momenteel geïdentificeerd.’

De veertien mensen zouden illegaal in het land verblijven. De dienst vreemdelingenzaken werd op de hoogte gebracht.

Ook over de identiteit van de bestuurder is nog geen zekerheid. Hij had geen papieren bij zich, maar werd van zijn vrijheid beroofd en zal in de loop van de dag worden verhoord.

Het parket van Brussel is een opsporingsonderzoek gestart wegens mensensmokkel en kwaadwillige belemmering van het verkeer.

Door het ongeval raakten twee van de drie rijstroken versperd. Dat zorgde voor lange files tijdens de ochtendspits. Het Vlaams Verkeerscentrum gaf zelfs het advies om weg te blijven van de Brusselse Ring. Omstreeks kwart voor acht waren de drie rijstroken opnieuw beschikbaar, maar de hinder hield nog geruime tijd aan.