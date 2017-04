De North Carolina Tar Heels hebben maandag het prestigieuze Amerikaanse universitaire basketbalkampioenschap (NCAA) gewonnen. Ze haalden het in de finale in Phoenix (Arizona) met 71-65 van Gonzaga.

Voor North Carolina, de voormalige universiteit van de legendarische Michael Jordan, was het de zesde titel uit de geschiedenis. Eerder pakten de Tar Heels de oppergaai in 1957, 1982, 1993, 2005 en 2009. Met hun zege van maandag spoelen ze ongetwijfeld hun enorme teleurstelling van vorig jaar door, toen ze de finale erg nipt verloren van de Villanova Wilcats. De beslissing viel toen na een buzzer beater in de ultieme slotseconde.

Maandag was het wel opnieuw raak voor de Tar Heels. 77.000 toeschouwers zagen hoe de beslissing pas in de laatste 30 seconden viel. Gonzaga, in het reguliere seizoen goed voor een indrukwekkende reeks van 37 zeges in 38 wedstrijden, was aan zijn eerste NCAA-finale toe en stond bij rust 35-32 voor. In de slotminuut stelde North Carolina echter orde op zaken.