IJshockey onthoofd: NHL wil zijn sterren niet op Winterspelen in Pyeongchang zien

De Noord-Amerikaanse IJshockeyliga NHL geeft zijn spelers geen toestemming om volgend jaar aan de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang deel te nemen. Dat deelde de NHL maandag mee.

De voorbije vijf Winterspelen mochten de NHL-sterren de kleuren van hun land wel verdedigen en werd tijdens de Spelen een competitiepauze ingelast. “Maar waarom eigenlijk? Destijds leek het ons een goed idee, maar het heeft ons niets opgeleverd”, stelde NHL-voorzitter Gary Bettman vorige maand al.

De clubeigenaars zijn tegen een nieuwe competitiestop gekant. Bovendien zijn ze als de dood dat hun duurbetaalde spelers midden het seizoen met een blessure van de Spelen zouden terugkeren. Onderhandelingen met het Internationaal Olympisch Comité, de Internationale IJshockeyfederatie en de spelersvakbond van de NHL draaiden op niets uit. De NHL vraagt een fikse financiële tegemoetkoming van het IOC, maar krijgt die niet. Voor de Spelen van 2014 legde het IOC wel nog 14 miljoen dollar op tafel om de verplaatsingskosten en vooral de spelersverzekeringen te dekken, maar het is nu niet bereid om dat opnieuw te doen. “Voor ons is dit een afgesloten hoofdstuk. Bij de opmaak van de kalender voor 2018 zal met de Olympische Spelen geen rekening gehouden worden”, klinkt het in een persmededeling van de NHL.

Heel wat van ‘s werelds beste ijshockeyers, zoals Sidney Crosby, die de voorbije twee Spelen nog goud veroverde met Canada, zullen er in Pyeongchang dus niet bij zijn. Andere NHL-sterren gaven echter al aan het verbod aan hun laars te zullen lappen. Zo vertelde de Rus Alex Ovechkin dat hij sowieso naar de Spelen gaat “of dat nu naar de zin is van de club, of niet”.