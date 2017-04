Verdachte aanval op homo’s in Nederland doet zelf aangifte

Een van de jongeren die is gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de mishandeling zondagochtend van een homostel in Arnhem, gaat zelf aangifte doen tegen het tweetal. Dat maakte zijn advocaat Gerald Roethof maandagavond in het tv-programma Pauw bekend.

Volgens Roethof is zijn cliënt zelf aangevallen door het stel. Hij heeft de politie om camerabeelden gevraagd. Of die er überhaupt zijn, is niet bekend.

De politie hield maandag zes jongeren van veertien tot twintig jaar aan die bij de mishandeling van het homostel betrokken zouden zijn. Een van de slachtoffers zou met een betonschaar zijn geslagen, waardoor hij enkele tanden verloor. De cliënt van Roethof ontkent dat. Hij zou alleen met zijn vuist hebben geslagen.

De mishandeling leidde in Nederland tot een storm van verontwaardiging. Politici, bekende en onbekende Nederlanders gaven gehoor aan de oproep van presentatrice Barbara Barend om op sociale media foto’s te plaatsen waarop twee mannen hand in hand lopen. Onder meer Alexander Pechtold en Wouter Koolmees van D66 lieten zich maandagochtend hand in hand fotograferen op weg naar de onderhandelingen over de regeringsvorming.

Zaterdag vindt in Arnhem een demonstratie plaats tegen homofoob geweld, waarbij de demonstranten ook gevraagd wordt hand in hand te lopen uit solidariteit met de twee mishandelde mannen in Arnhem.