Jolien D’hoore kan daags na de Ronde wel winnen

Wat zondag in de ronde van Vlaanderen niet lukte, demonstreerde Jolien D’hoore vandaag in de Grote Prijs van Dottenijs (1.2) haast spelenderwijs. De Oost-Vlaamse gaf er het ganse pak van langs. Ze bleef met ruim een fietslengte de Australische Chloe Hosking en de Servische Jelena Eric de baas. Kelly Druyts eindigde knap vijfde. “Deze zege valt natuurlijk niet te vergelijken met winst in de Ronde. Maar het is winnen. Lotte Kopecky die vijfde eindigt in de Ronde en ik die vandaag de zege kan pakken, dat doet ons vertrouwen heel goed in de aanloop naar het wereldkampioenschap ploegkoers in Hong Kong” liet D’hoore optekenen. “Ik weet nog altijd waarom ik zondag zo’n slappe benen had. Een offday zondermeer. Vandaag had ik opnieuw een goed gevoel”.