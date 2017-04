Stille dinsdag op de werkvloer

Het personeel van Delta Lloyd Life werkte drie voormiddagen in absolute stilte. Velen vonden het een verademing.

Een paar uur geconcentreerd doorwerken. Voor veel mensen is het een onbereikbaar ideaal. Ze worden gestoord door telefoontjes, e-mails, tekstberichtjes en collega’s met vragen. Maar voor de ruim driehonderd personeelsleden van Delta Lloyd Life was het vorige maand realiteit. Drie keer hield het bedrijf een No Talk Tuesday: een voormiddag waarin de telefoons werden uitgezet, de mail niet werd gecheckt, vergaderingen werden verplaatst en collega’s elkaar niet stoorden. Alleen in het contact centre, waar de klanten te woord gestaan worden, stonden de telefoons niet uitgeschakeld.

Velen vonden het een verademing, zegt woordvoerster Davine Dujardin. ‘Heel wat reacties waren positief. De mensen hadden weer controle over wat ze aan het doen waren. Sommigen werkten zelfs met een todolijst van taken die ze die ochtenden gedaan wilden krijgen. Ze konden zich beter concentreren, waren energieker en haalden op die manier meer voldoening uit hun werk’.

Prikkels!

Delta Lloyd Life organiseerde de No Talk Tuesdays als experiment. Uit een groot onderzoek dat de verzekeraar vorig jaar liet uitvoeren, bleek dat de veelheid van prikkels tijdens het werk als erg storend ervaren werd. Vier op de tien ondervraagden zeiden toen het gevoel te hebben nooit klaar te zijn. Toch was ook niet iedereen onverdeeld enthousiast over het initiatief, vertelt Dujardin. Bij de leidinggevenden was haast iedereen positief, maar op de werkvloer nam een minderheid het experiment niet helemaal ernstig.

Delta Lloyd Life wilde vooral een voorbeeld stellen en inspireren. Dat is gelukt, want twee andere bedrijven deden mee aan de test: de marketingafdeling van Partena Professional en de Brusselse start-up Howaboutsales. Bij Partena bleek het wel lastig om tegen de andere afdelingen te zeggen dat de marketing niet gestoord wenste te worden.

‘Marketing is een ondersteunende afdeling, als iemand iets dringend nodig heeft, moet die wel bij ons terechtkunnen’, legt marketingdirecteur Greet Santy uit. Wel merkten de marketingmensen dat hun focus en concentratie verbeterden. Bij Howaboutsales zijn de tien medewerkers enthousiast. Vooral de programmeurs zijn blij dat ze een paar uren heel geconcentreerd kunnen werken.

Wat Delta Lloyd Life gaat doen met de bevindingen na drie No Talk Tuesdays, is nog niet beslist. Dujardin: ‘We gaan bespreken hoe we hiermee verder aan de slag gaan’. Howaboutsales gaat er sowieso mee door. Partena zal de spelregels aanpassen en proberen ook andere afdelingen buiten de marketing erbij te betrekken.