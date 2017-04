Anna Wintour voor het eerst oma geworden

Vogue-hoofdredactrice Anna Wintour (67) is voor het eerst grootmoeder geworden. De zoon van het stijlicoon, dat onafscheidelijk is van haar zonnebril, mocht vorige week een dochter verwelkomen.

De zoon van de hoofdredactrice Charles Shaffer en zijn vrouw Lizzy werden vorige week dinsdag de trotse ouders van een dochter. Ze gaven het meisje de naam Caroline mee. Het kind weegt iets meer dan drie kilo en heeft reeds zijn debuut gemaakt op Instagram. “Welkom thuis, baby Caroline”, schreef mama Lizzy onder een schattig kiekje op haar pagina.

Bee, de dochter van Anna Wintour is al op babybezoek geweest, zo blijkt uit een kiekje op haar Instagram. Ze deelde via die weg trouwens nog meer heuglijk familienieuws: haar vriend Francesco Carrozzini heeft haar ten huwelijk gevraagd en ze heeft volmondig ‘ja’ gezegd. Anna Wintour zelf heeft nog niet openlijk over de recente familiegebeurtenissen gehad.