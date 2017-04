EU houdt vast aan vertrek Assad

Het is de Syrische bevolking zelf die moet beslissen over de politieke leiding van het land, maar onder het regime van president Bashar al-Assad is duurzame vrede hoe dan ook uitgesloten. Dat zegt de Europese Unie in haar geactualiseerde strategie voor het door oorlog verscheurde Syrië. Vorige week lieten de Verenigde Staten nog verstaan dat het vertrek van president Assad geen 'prioriteit' meer is.

De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties zei vorige donderdag dat Washington met Rusland en Turkije wil samenwerken om een politieke oplossing op lange termijn te vinden voor het conflict in Syrië - eerder dan een prioriteit te maken van het vertrek van Bashar al-Assad. 'Kies je gevechten wijs', zei Nikki Haley.

Door de Amerikaanse demarche wordt er opnieuw over de positie van Assad gediscussieerd. Gevraagd naar de Europese houding, antwoordde EU-buitenlandverantwoordelijke Federica Mogherini maandag dat 'het na 6,5 jaar van oorlog compleet onrealistisch is te geloven dat de toekomst van Syrië er exact hetzelfde uitziet als vroeger'. Maar het zijn de Syriërs die over hun eigen lot beslissen, 'álle Syriërs', aldus de Italiaanse.

Mogherini zat vanmiddagg de Europese ministerraad Buitenlandse Zaken voor. De ministers namen er hun geactualiseerde Syrië-strategie aan. Daarin schrijven ze dat er onder het regime-Assad 'geen blijvende vrede' kan zijn. Ze herinneren eraan dat de verantwoordelijkheid voor de bescherming van de bevolking bij de Syrische machtshebbers ligt.

In Syrië hebben momenteel 13,5 miljoen mensen nood aan humanitaire hulp. De buitenlandministers veroordelen 'de voortdurende systematische, wijdverspreide en ernstige schendingen en het misbruik van de mensenrechten, en de schendingen van het internationaal humanitair recht door alle partijen, voornamelijk het Syrische regime'.

De Franse minister Jean-Marc Ayrault is het duidelijkst in zijn afwijzing van Assad. 'Frankrijk denkt er nog niet aan dat Syrië geleid kan worden door Assad, die verantwoordelijk is voor de huidige toestand met meer dan 300.000 doden, met gevangenen, met gefolterden en met een land dat in puin ligt. Voor de Duitse buitenlandminister Sigmar Gabriel kan het niet dat een 'dictator' ongestraft blijft zitten 'in naam van de strijd tegen IS'.

Dinsdag en woensdag vindt in Brussel een nieuwe conferentie over de toekomst van Syrië plaats.