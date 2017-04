Schoonzoon Trump bezoekt Irak

Jared Kushner, adviseur en schoonzoon van Amerikaans president Donald Trump, is officieel op bezoek in Irak. Dat doet hij onder meer om inzicht te krijgen in de strijd tegen Islamitische Staat.

De 36-jarige echtgenoot van Trumps dochter Ivanka kwam maandagmiddag per vliegtuig aan in de Iraakse hoofdstad Bagdad, in het gezelschap van generaal Joseph F. Dunford Jr.. Die had Kushner en Tom Bossert, veiligheidsadviseur voor het Witte Huis, uitgenodigd om ‘rechtstreeks en ongefilterd’ kennis te maken met de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat

Kushner kreeg snel na de inauguratie van Donald Trump een belangrijke rol toebedeeld in het Witte Huis. Hij treed onder meer op als vredesgezant voor het Midden-Oosten. Vorige week raakte bovendien bekend dat ook Ivanka een officiële functie heeft gekregen binnen de administratie.

De Verenigde Staten leiden de internationale coalitie tegen IS en voeren luchtaanvallen uit om de Iraakse regeringstroepen te steunen. Sinds vorige maand hebben de Iraakse troepen een offensief gestart om het oosten van Mosoel, het laatste echte IS-bolwerk in Irak, te heroveren van de jihadisten. Meer dan 200.000 burgers zijn de stad al ontvlucht.