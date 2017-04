Al meer dan 1.000 jonge Belgen naar Solidariteitskorps

Op dit moment hebben 1.152 Belgen zich geregistreerd voor het Solidariteitskorps. Dat antwoordt Europees Commissaris voor Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit Marianne Thyssen (CD&V) op een vraag van Belga.

Europa wil dat tegen 2020 zo’n 100.000 jongeren tussen 18 en 30 jaar een vorm van burgerdienst kunnen verrichten in een andere lidstaat. ‘Dit geeft jongeren de kans om solidariteit in de praktijk te brengen’, aldus Marianne Thyssen. ‘Tegelijk vergroten ze hun instapkansen op de arbeidsmarkt.’ De projecten kunnen gaan over burgerschap, milieu, gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid, cultuur, sport en sociale integratie.

Sinds de lancering op 7 december vorig jaar hebben zich al 24.000 Europese jongeren ingeschreven bij het Soldartiteitskorps. Het ‘matchen’ van kandidaten en vrijwilligersorganisaties is enkele weken geleden van start gegaan. Er zijn al concrete contacten gelegd tussen 2.200 ingeschrevenen en geaccrediteerde organisaties die plaatsen voor solidariteitsactiviteiten aanbieden.

Deelnemers kunnen in alle 28 EU-lidstaten worden geplaatst, en afhankelijk van welk EU-programma een bepaald project financiert, kunnen ook andere landen in aanmerking komen (bijvoorbeeld IJsland, Noorwegen, Turkije, Liechtenstein of de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië).

