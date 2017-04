Antwerpen was met de start van de Ronde van Vlaanderen aan Het Steen afgelopen zondag heel even een échte fietsstad. Maar is het dat op andere dagen ook? Er rijden dagelijks wel duizenden fietsers in de Scheldestad, maar zij hebben het niet altijd even makkelijk, zo blijkt uit een filmpje dat SP.A-politicus Tom Meeuws op Facebook plaatste.

Het filmpje is op een grappige manier opgebouwd. De beelden zijn gemixt met commentaar uit de koers van Michel Wuyts en José De Cauwer. En opvallend genoeg past die commentaar perfect bij de beelden van een fietser in Antwerpen.

'Ik ben zelf een grote fan van de koers', zegt Tom Meeuws, die het filmpje maakte. Meeuws is ex-baas van De Lijn, voorzitter van SP.A Antwerpen en mogelijke lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 (en in dat geval dus kandidaat-burgemeester). 'Ik ben dus ook blij dat er zoveel aandacht was voor het wielrennen in Antwerpen. Maar als fietser, merk ik ook dat je in Antwerpen dagelijks met heel veel obstakels te maken krijgt. En dat wilde ik op een ludieke manier in beeld brengen.'

Obstakels voor fietsers

Meeuws vindt dat er in Antwerpen meer fietspaden moeten worden aangelegd, en dat die fietspaden ook veilig, breder en ook écht autovrij moeten zijn. Dat is nu nog niet altijd het geval, zo blijkt uit het filmpje. Meeuws moet meerdere keren uitwijken voor auto’s of andere obstakels op fietspaden of oversteekplaatsen. Eén keer staat er zelfs een politiecombi op de oversteekplaats op het moment dat Meeuws met zijn fiets wil oversteken.

'Dat is misschien ook wel mijn grootste zorg: auto’s die de fietsen blokkeren, auto’s die soms te weinig oog hebben voor fietsers, fietsers die belemmerd worden. Vaak heeft het ook gewoon te maken met het gedrag van mensen die zich in het verkeer begeven.'

Het kostte Meeuws weinig moeite om het filmpje te maken. 'En dat is ook het jammere. Niks aan het filmpje is getrukeerd. Deze video was al op anderhalf uur klaar, omdat er gewoon heel veel zeer vervelende en soms heel gevaarlijke situaties voor fietsers zijn in de stad. Ik moest er niet speciaal naar op zoek gaan.'