Doden na explosies in metro Sint-Petersburg

Bij twee ontploffingen in de metro van de Russische stad Sint-Petersburg zouden zeker tien doden en tientallen gewonden gevallen zijn. President Poetin sluit terrorisme niet uit.

In de Russische stad Sint-Petersburg hebben zich maandagmiddag twee explosies voorgedaan in twee verschillende wagons nabij metrostation Sennaya Ploshchad. Autoriteiten hebben het over 'geïmproviseerde explosieven' (IED). Uit foto's die op sociale media opduiken, blijkt de impact verwoestend te zijn geweest.

Volgens het Russische antiterrorismeagentschap is er sprake van 10 doden. Staatsnieuwsagentschap Interfax heeft het daarnaast over vijftig gewonden. President Vladimir Poetin, die momenteel in Sint-Petersburg is, bevestigde dat er doden en gewonden gevallen zijn, zonder specifieke aantallen te noemen. De autoriteiten onderzoeken de explosies, en hij sluit niet uit dat het om een daad van terrorisme gaat.

Politieagenten en ambulanciers zijn intussen massaal ter plaatse. Alle metrostations in de tweede grootste stad van Rusland zijn intussen afgesloten.

Rusland is de afgelopen jaren al verschillende keren getroffen door aanslagen: In 2010 vielen nog 38 doden toen twee vrouwelijke zelfmoordterroristen zich in Moskou in een metro lieten ontploffen.