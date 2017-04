Er is jarenlang over geschreven en over gepraat, maar vanaf vandaag gaat het nieuwe mobiliteitsplan in Gent van kracht. Door de ingrijpende veranderingen in de stad wordt de verkeerstoestand nauwlettend in de gaten gehouden in een commandocentrum. De Standaard ging een kijkje nemen in dit zenuwcentrum van het Gentse mobiliteitsplan.