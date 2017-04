Vlotte eerste ochtendspits met circulatieplan in Gent: ‘Historische dag’

De eerste ochtendspits na de invoering van een nieuw circulatieplan in Gent verloopt rustig, er zijn geen ongevallen en geen noemenswaardige files. Dat is te horen op de tijdelijke commandopost die de invoering van het nieuwe circulatieplan in de gaten houdt.

Enkel aan de Dampoort en de Nieuwe Wandeling was er vertraging. Aan de Dampoort was er korstondig een probleem met een vrachtwagen. Aan de Nieuwe Wandeling was het één minuut aanschuiven voor de nieuwe lichten, maar daar wordt al nagekeken of de frequentie kan worden aangepast.

Echte test na paasvakantie

De ochtendspits verloopt dus vlot, maar de echte test wordt 18 april, de dinsdag na de paasvakantie, zeggen Gents burgemeester Daniël Termont (SP.A) en Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen).

‘Ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg dat we op de vroege ochtend staan van een historische dag voor de stad’, zei burgemeester Termont bij een bezoek aan de tijdelijke commandopost. ‘Niet alleen de rijrichting van mensen die zich verplaatsen zal wijzigen, maar dit gaat voornamelijk over een omschakeling van de stad. Ik denk dat we over een paar maanden in een nieuwe stad gaan wonen.’

‘Veiligere en aangenamere stad’

Voor de Gentse Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) is het de dag van de waarheid. ‘De voorbije 2,5 jaar waren een ongelooflijk intense periode’, zegt Watteeuw. ‘Aan het uittekenen van het circulatieplan hebben honderden mensen meegewerkt. Maar het zou niet mogelijk geweest zijn zonder de steun van de collega’s in het stadsbestuur en die van de burgemeester, die op momenten dat het moeilijker werd en protest luider klonk, er altijd was om steun te verlenen die nodig was.’

‘Dit zal de stad veiliger en aangenamer maken en dit is wat we ook willen’, aldus Watteeuw nog. ‘Het plan kan maar slagen dankzij de steun van veel Gentenaars, want uiteindelijk zijn het de Gentenaars die in hun dagelijkse leven zullen voelen wat het circulatieplan betekent, en zich moeten aanpassen.’

Watteeuw herhaalde, en benadrukte, tot slot dat de stad niet zal aarzelen om aanpassingen door te voeren waar nodig.