Senna Deriks is in Venetië vierde op brug en vijfde met grondoefening

Senna Deriks is zondag op de internationale gymmeeting Trofeo Citta di Jesolo op de vierde plaats geëindigd op de brug met gelijke leggers. Haar oefening op de grond was goed voor de vijfde plaats.

De 17-jarige Deriks kreeg 13,950 punten voor haar prestaties op de brug. Het goud was voor de Russin Elena Eremina (14,750). De jury gaf Deriks 13,450 punten voor haar grondoefening. De Amerikaanse Paulson Abby en de Braziliaanse Saraiva Flavia eindigden met 13,900 punten ex-aequo op de eerste plaats.

In het allroundevenement was Deriks zaterdag met een puntentotaal van 53,350 op de elfde plaats geëindigd. Nina Derwael (52,200) werd twaalfde. De Amerikaanse Riley McCuster (56,600) sleepte de overwinning in de wacht. In de landencompetitie eindigden Deriks en Derwael, die het gezelschap kregen van twee Italiaanse turnsters, op de zevende en laatste plaats.

Het Belgische duo bereidt zich in het Italiaanse Jesolo voor op de Europese kampioenschappen, die van 19 tot 23 april plaatsvinden in het Roemeense Cluj Napoca.