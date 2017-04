Op beelden die de val van het trio Sagan-Van Avermaet-Naesen in de finale van de Ronde van Vlaanderen vanuit een andere hoek in beeld brengen, is te zien hoe het komt dat Sagan plots een buiteling maakte. De wereldkampioen komt in aanraking met een jas die over de nadarhekken hangt, maakt een stuurfout waardoor hij de poten van één van de nadars naast het parcours raakt en komt ten val. Al worden nu ook vraagtekens geplaatst over de positie van die nadars. "Waarom hekken zetten en dan een padje laten?"

Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) ging zondag in de Ronde van Vlaanderen bij de laatste passage van de Oude Kwaremont op 17 kilometer van de streep onderuit en sleurde Greg Van Avermaet en Oliver Naesen mee in zijn val. De crash maakte een einde aan de achtervolging die het drietal had ingezet op uiteindelijke winnaar Philippe Gilbert.

Naar de oorzaak van de val was het lang gissen. Ook Patxi Vila, de sportdirecteur van Bora-Hansgrohe, wilde graag meer weten over de oorzaak van de fatale valpartij. "Ik hoop dat al die smartphones van op die plek ons kunnen aanwijzen wat er juist gebeurde. Niet dat het iets verandert maar dan kunnen we tenminste begrijpen wat er gebeurde..."

Hij werd op zijn wenken bediend en tal van filmpjes doken op op sociale media. En daar lijkt dan toch uit af te leiden dat de jas die later in het wiel van Oliver Naesen zou belanden de boosdoener is. De wereldkampioen kwam in aanraking met de jas die over de nadarhekken hing, maakte een stuurfout waardoor hij de poten van één van de nadars naast het parcours raakte en kwam ten val. Greg Van Avermaet kon de vallende Sagan niet meer ontwijken en ging zo eveneens tegen de vlakte. Naesen, die in derde positie reed achter Van Avermaet en Sagan, kwam zelf ook ten val door die (verdomde) jas. "deze dingen gebeuren", reageerde Sagan zelf opvallend gelaten op Twitter.

Video that shows my crash at the @RondeVlaanderen was caused by a jacket that caught my left arm. These things happen in races (@Seal_jobs) pic.twitter.com/ZcTorQaG6X — Peter Sagan (@petosagan) April 3, 2017

"Ik begrijp niet wat er daar gebeurde", verkeerde de Slovaakse wereldkampioen meteen na de finish in het ongewisse. "Ik weet niet of het mijn fout was, maar ik denk het niet. Ik voelde dat ik achteruit getrokken werd, door een kledingstuk misschien", verklaarde de 27-jarige Sagan, die bij de val het achterwiel van zijn fiets verloor en lang moest wachten op een nieuw exemplaar.

Sagan kwam in Oudenaarde uiteindelijk als 27e over de streep, terwijl hij vorig jaar nog won. "Het was een gecompliceerde race, maar ik voelde me goed en zat in een goede positie. Ik had Gilbert op het laatste stuk kunnen terugpakken, maar mijn val besliste daar anders over. Dat hoort bij het wielrennen. Het lot wilde niet dat ik won vandaag."

Crash of Peter Sagan played frame by frame. His handlebar hits the bue jacket on the barrier ! ?????? #RVV pic.twitter.com/HDbyeJV6qT — Peter SagFan (@Peter_SagFan) April 3, 2017

"Waarom hekken zetten en dan een padje laten?"

Maxime Vantomme kreeg met WBVeranAquaPro geen wildcard om te starten in de Ronde van Vlaanderen maar de West-Vlaamse prof stelde zich toch vragen bij de nadarhekken op de Oude Kwaremont. "Waarom hekken zetten en dan een padje laten?", tweette hij...

The crash of Peter Sagan, Greg van Avermaet & Olivier Naesen on the Oude Kwaremont. pic.twitter.com/zUb6BSqKqe — Bas Tietema (@BasTietema) April 2, 2017

Why do you put barriers, and then leave a little path? #RVV pic.twitter.com/kFgaylBSNd — Maxime Vantomme (@MaximeVantomme) April 3, 2017

Another angle of the race defining crash at the Tour of Flanders #RVV pic.twitter.com/ELM3hvh4mb — Canadian Cycling Mag (@CanadianCycling) April 2, 2017

Hoe sterk is de eenzame fietser? Als hij @PhilippeGilbert heet: heel sterk. 55 kilometer en acht hellingen solo! #rvv pic.twitter.com/LksP2278MH — sporza (@sporza) April 2, 2017

Lees hier het verslag van de Ronde van Vlaanderen 2017.

Lees hier wat onze man vond van de solo van Philippe Gilbert.