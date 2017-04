Geen derde CEV Cup-finale op rij voor Charlotte Leys met Galatasaray

Yellow Tiger Charlotte Leys is er zondag met haar Turkse club Galatasaray niet in geslaagd zich voor de finale van de CEV Cup te plaatsen. Galatasaray had dinsdag in Istanboel met 3-0 gewonnen van Dinamo Kazan, maar ging in Rusland met 3-0 (25-18, 25-20, 25-18) de boot in. In de golden set die daarop volgde trokken de Russen met 15-11 aan het langste eind.

In de finale neemt Kazan het op 11 en 15 april op tegen het Italiaanse Busto Arsizio.

Leys had voor het derde jaar op rij in de finale kunnen staan. Vorig jaar verloor ze daarin met Galatasaray van het Russische Dinamo Krasnodar (2-3, 3-0). In 2015 moest ze met het Poolse Sopot in een golden set (3-0, 1-3, 15-10) het onderspit delven voor datzelfde Krasnodar.