Servië kiest nieuwe president

De conservatieve Aleksandar Vucic (47) heeft de presidentsverkiezingen gewonnen in Servië met 55% van de stemmen. Zijn grootste uitdager, Sasa Jankovic, haalde slechts 16.2% van de stemmen.

Door deze overwinning komt er geen tweede stemmingsronde in Servië, maar zal de voormalige premier nu president worden. Zijn overwinning is een grote politiek vernedering voor de oppositiepartijen, die Vucic verwijten een autocratisch beleid te voeren. Waarnemers verwachten geen grote veranderingen in het beleid van het land.

Vucic is nog steeds voorstander van een lidmaatschap van de Europese Unie, maar wil ook de banden met Rusland onderhouden. ‘Deze verkiezing toont aan dat de meerderheid van de bevolking goede banden met Rusland en China willen onderhouden, maar ook open staan voor de verdere samenwerking met de Europese Unie’, zegt Vucic.

Servië blijft een arm en corrupt land, ondanks de economische groei en toenemende fiscale stabiliteit. Aanhangers van Vucic steunen hem omdat hij een ‘sterke hand in een geplaagde regio’ is. Tegenhangers bekritiseren hem omdat hij een autoritaire regime zou leiden die controle over de media heeft.