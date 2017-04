VUB pakt dierenleed aan

De VUB en het Brussels Gewest hebben nieuwe maatregelen rond dierproeven. Vorig jaar kwam de universiteit in opspraak na geheime beelden.

Pasgeboren babymuisjes die levend in een diepvriezer werden gestoken, jonge muizen waarvan de kopjes werden afgeknipt en kannibalisme omdat de proefdieren met te veel samen in een klein hok zaten. De beelden die een activiste kon maken in het laboratorium van Jette logen er niet om: in de laboratoria van de VUB was veel dierenleed.



Nieuwe verantwoordelijke

Rector Caroline Pauwels erkende dat er werk aan de winkel was. Daarom stelt de VUB vandaag de maatregelen voor die de universiteit heeft genomen. ‘Het invriezen van dieren is volledig gestopt. Onze onderzoekers volgen permanente bijscholingen rond dierenwelzijn. Er zijn meer interne controlemechanismen en we laten externen onze laboratoria doorlichten en begeleiden. Tot slot is er een nieuwe academisch verantwoordelijke om de onderzoeken in goede banen te leiden’, zegt Pauwels.

De hoofddierenarts heeft haar functie behouden. Zij zou nochtans erg onverschillig en nalatig hebben gereageerd toen het dierenleed werd aangekaart door de Gaia-activiste. Maar, zo zegt Pauwels: ‘We voeren voortdurend gesprekken om de situatie op te volgen en sturen bij waar nodig.’



De Brusselse staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V) liet het laboratorium meteen doorlichten toen de wantoestanden bekend raakten. Ze vroeg de universiteit ook gedurende drie maanden geen nieuwe onderzoeken met proefdieren te starten. Dat verbod loopt vandaag af. ‘Mits er een tweemaandelijkse rapportering komt, kunnen nieuwe onderzoeken weer gefaseerd worden opgestart. Dat moet wel onder toezicht van een inspecteur-dierenarts gebeuren.’



Bij de VUB reageren ze opgelucht dat het wetenschappelijk noodzakelijke werk in dialoog weer kan hervatten. ‘We hebben intern bijgestuurd en zetten volop in op alternatieven’, zegt rector Pauwels. ‘Momenteel is het onmogelijk om helemaal geen dierproeven te doen bij wetenschappelijk onderzoek. Maar, het dierenwelzijn komt wel voorop volgens de drie V’s: dierproeven Vervangen, Verminderen en de methode Verfijnen.’



Ook staatssecretaris Debaets maakte een actieplan om zulke toestanden in de toekomst te vermijden. Debaets blijft ook het onderzoek van VUB-professor Vera Rogiers subsidiëren. ‘Zij zoekt methodes om dierenleed bij wetenschappelijke tests zo veel mogelijk te vermijden. Voor sommige tests bereikt de professor hetzelfde resultaat met menselijke huidcellen als met proefdieren. Dat onderzoek stemt ons erg hoopvol.’

De Brusselse staatssecretaris heeft aan haar Vlaamse en Waalse collega’s gevraagd om een centraal kadaster van dierproeven op te stellen. Debaets kreeg op die vraag voorlopig nog geen reactie.