‘Haal abortus uit strafwet’

Open VLD wil abortus uit de strafwet halen en de deadline van twaalf tot minstens veertien weken optrekken. CD&V en de N-VA reageren afwijzend.

Exact 27 jaar na het bekrachtigen van de abortuswet is het hoog tijd om de wet ‘aan te passen aan de huidige tijdgeest’, vindt Open VLD. De partij dient een wetsvoorstel in om de deadline van 12 weken tot minstens 14 weken op te trekken. ‘Elk jaar moet een duizendtal vrouwen naar het buitenland trekken omdat hun zwangerschap al te ver gevorderd is om hier bij ons een abortus te laten uitvoeren’, duidt Kamerlid Carina Van Cauter. ‘In Zweden kan een abortus tot 18 weken na bevruchting. Het lijkt ons redelijk om naar die deadline te evolueren. Een uitbreiding tot 14 weken is het minimum.’



De liberalen willen abortus ook uit de strafwet halen en in een aparte wet onderbrengen. ‘Op die manier geven we een duidelijk signaal dat het een medische ingreep betreft’, aldus Van Cauter. ‘Abortus is een recht. Het stigma, de culpabilisering en het taboe moeten doorbroken worden.’ Voorts wil Open VLD de verplichte bedenktijd verkorten van zes dagen tot 48 uur, een doorverwijsplicht invoeren voor artsen, en de term ‘noodsituatie’ uit de wet halen.



Ethische stempel drukken

Het wetsvoorstel van de Vlaamse liberalen komt in grote mate overeen met het voorstel van resolutie dat de SP.A vorige zomer indiende, op de deadline na. De SP.A ijverde voor een uitbreiding tot 20 weken (DS 26 juli). Maar even snel als het gelanceerd was, werd het initiatief van de oppositiepartij eind juli alweer begraven.



De kleinste meerderheidspartij voert met het wetsvoorstel van Van Cauter nu de forcing. Een modernisering van de abortuswet staat niet in het regeerakkoord van de regering-Michel, maar de liberalen willen absoluut een trofee binnenhalen op (bio-)ethisch vlak. ‘We moeten doorgaan op de progressieve weg die ons land in het verleden ingeslagen is’, luidt het.



Dan moeten de coalitiepartners wel volgen, natuurlijk. Bij CD&V reageert men in elk geval behoorlijk zuinig. ‘De versoepeling van de abortuswet staat niet in het regeerakkoord en onze visie erop is niet veranderd’, aldus partijwoordvoerder Steffen Van Roosbroeck. Exact twee jaar geleden kantte voorzitter Wouter Beke zich expliciet tegen een heropening van het abortusdebat.



Opvallend: Jong CD&V wil dat wél, maar de moederpartij is in deze niet van plan de jongeren te volgen. De christen­democraten hebben de manier waarop de euthanasiewet tijdens de vorige legislatuur werd uitgebreid, nog altijd niet helemaal verteerd (met een wisselmeerderheid, zonder CD&V maar met de N-VA en Groen, red.). Zo’n kunstgreep is voor CD&V niet voor herhaling vatbaar.Ook de N-VA is terughoudend. ‘Wij zijn geen vragende partij voor een uitbreiding van de wet’, reageert Kamerlid Valerie Van Peel. ‘We zullen bekijken wat voorligt, al zijn er volgens ons veel belangrijkere en dringendere dossiers.’