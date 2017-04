Van Gerwen houdt Kim Huybrechts uit halve finales Players Championship 6

Kim Huybrechts (PDC-12) was zondag in het Engelse Milton Keynes (Buckinghamshire) met een kwartfinale beste Belg in het zesde toernooi van het Players Championship. De Nederlander Michael van Gerwen (PDC-1) hield hem met 6-2 uit de halve finales. Vervolgens won de wereldkampioen ook het toernooi door de Schot Peter Wright (PDC-3) met 6-1 te verslaan.