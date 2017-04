Van Avermaet verstevigt leidersplaats, Gilbert mooi derde in WorldTour-klassement

Greg Van Avermaet (BMC) heeft zondag met zijn tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen zijn leiderspositie in het WorldTour-klassement verstevigd. De olympische kampioen telt nu 1898 punten, 663 punten meer dan wereldkampioen Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) klimt dankzij zijn overwinning in “Vlaanderens Mooiste” van de zevende naar de derde plaats op (1170 punten).

De Nederlander Niki Terpstra maakt een grote sprong van de 31e naar de negende stek. Oliver Naesen zag zijn kansen op een goede uitslag in de Ronde van Vlaanderen in rook opgaan door een val bij de laatste passage aan de Oude Kwaremont. De renner van AG2R La Mondiale (540 punten) valt terug naar de zeventiende plaats. Jens Keukeleire (473), door ziekte niet aan de start van de Ronde, is de vierde Belg in de top twintig.

In het ploegenklassement loopt Quick-Step Floors verder uit. De formatie Patrick Lefevere heeft met 5036 punten een straat voorsprong op eerste achtervolgers BMC (4083) en Orica-Scott (3203). Lotto Soudal (1301) wint een positie en is nu tiende.