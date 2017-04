Erdogan: ‘EU liegt al van in het begin tegen ons’

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan haalde opnieuw uit naar de Europese Unie. Twee weken voor het cruciale referendum over de grondwetshervorming noemde hij de EU een ‘alliantie van kruisvaarders’.

Op campagne in hoofdstad Ankara vroeg de president zijn toehoorders of zij begrijpen waarom Turkije na 54 jaar nog altijd niet aanvaard is als EU-lid. ‘Ik zeg het luid en duidelijk: het is niet anders dan een alliantie van kruisvaarders.’

Om zijn punt te maken, verwees hij naar de ontmoeting die de Europese staats- en regeringsleiders vorige week hadden met paus Franciscus, in de marge van de festiviteiten voor de 60e verjaardag van het Verdrag van Rome. ‘Zie je, in Italië, in het Vaticaan, zaten alle leiders van de EU-lidstaten als brave lammetjes naar de paus te luisteren.’

De Turkse president beschuldigde de EU ervan sinds de start van de toetredingsonderhandelingen ‘de hele tijd tegen ons te liegen’.

Kritiek op de EU staat centraal in zijn campagne voor het referendum, eigenlijk een Turks thema. Hij betrekt er de EU onder meer bij omdat ‘Europese parlementsleden en leiders’ zijn tegenstanders steunen. Van verschillende Europese regeringen kreeg het regime in Ankara dan weer de kritiek dat het Turkse politici inzet om bij Turken in de diaspora steun te verwerven voor het referendum.