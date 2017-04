AA Gent wint tegen Club Brugge en doet weer mee

AA Gent doet weer helemaal mee bovenin nadat het Club Brugge met 2-1 klopte op de eerste speeldag van Play-off 1. De Buffalo’s speelden lange tijd met tien, maar twee doelpunten van Moses Simon maakten de vroege openingstreffer van Wesley Moraes ongedaan in een ware veldslag. In de slotfase kroonde Gent-doelman Lovre Kalinic zich tot de held door een paar gemaakte doelpunten van Club Brugge uit zijn doel te houden. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck hield Thomas Foket en Jérémy Perbet op de bank voor de topper tegen Club Brugge, Nana Asare en Kalifa Coulibay stonden wel in het team. Aan de overkant schudde Michel Preud’homme een verrassing uit zijn mouw door aan Play-off 1 te beginnen zonder topschutter Jelle Vossen. Wesley Moraes, nog maar goed voor één enkel competitiedoelpunt dit seizoen, startte in zijn plaats. Ook Claudemir en Lex Immers begonnen in de basis bij blauw-zwart, dat een wel erg fysiek elftal tussen de lijnen bracht.

De geuzennaam Slag om Vlaanderen mocht vanaf minuut één letterlijk genomen worden. Bitsige duels, spelers die op en over het randje gingen waren schering en inslag. Nooit eerder zagen we deze competitie al zoveel intensiteit. Laurens De Bock hield er al na enkele minuten een gekloven wenkbrauw aan over. Het plannetje van Preud’homme werkte wel en de grootste en sterkste ploeg klom als eerste op voorsprong. Immers gooide de bal vanop rechts voor de pot, Wesley won het kopduel, zag zijn inzet tegen de paal belanden, maar was er dan als de kippen bij om de rebound in doel te schoppen. Zijn doelpuntentotaal meteen verdubbeld.

Simon brengt AA Gent gelijk

Halfweg de eerste helft mocht het plan-Wesley alweer de koelkast in bij Club. Tot dan hadden de lange ballen richting de potige Braziliaan goed gerendeerd, maar een op het eerste zicht onschuldig duel gooide roet in het eten. Jelle Vossen moest hem komen vervangen. De topschutter van blauw-zwart zag enkele minuten later hoe De Bock zijn interceptie miste en zo Samuel Kalu doorgang verleende. De Nigeriaan pompte de bal tot aan de tweede paal, waar zijn landgenoot Moses Simon het leer ineens op de slof nam. De bal verdween onder doelman Ludovic Butelle in doel. Een heerlijke gelijkmaker.

AA Gent probeerde erop en erover te gaan, maar Club Brugge maakte er een heuse veldslag van. Jelle Vossen, Claudemir en Benoît Poulain liepen op enkele minuten van elkaar tegen een gele kaart aan. Daar mocht vooral de Franse verdediger van Club Brugge blij mee zijn: rood had zeker gekund voor zijn tackle met beide voeten vooruit. Preud’homme en Vanhaezebrouck schreeuwden intussen om ter hardst om hun ongenoegen duidelijk te maken aan ref Bart Vertenten.

Rode kaart doet match kantelen

De vele stilstaande fases rond het Brugse doel zouden de bezoekers uiteindelijk toch zuur opbreken. Eén van die ballen belandde tot bij de mee opgeschoven Samuel Gigot. Die zag het leer weggetikt door de arm van De Bock. Vertenten wees terecht naar de stip, Moses Simon kweet zich met brio van die taak en legde zijn tweede van de avond in het hoekje: 2-1 op slag van rust.

Foto: Photo News

Zo goed de eerste helft begonnen was, zo dramatisch begon de tweede echter voor AA Gent. Twee minuten waren we ver toen William Troost-Ekong tegen een eerste gele kaart aanliep voor een venijnige trap op de enkels van Immers. Nog eens twee minuten later had de Nederlander al een tweede geel kartonnetje beet toen hij Jelle Vossen met de arm tegenhield: de Buffalo’s met nog veertig minuten op de klok met tien.

Nu was het aan de thuisploeg om net zoals Club Brugge voor rust alle mogelijke middelen aan te wenden om blauw-zwart uit zijn spel te halen: het resulteerde in een resem opstootjes en duw-en trekfouten. Vooral Coulibaly liet zich opmerken met een gemene trap over de bal, maar één rode kaart voor de thuisploeg vond Vertenten wel welletjes. Preud’homme zag dat de kansen uitbleven en gooide Bjorn Engels zowaar in de spits. Dat rendeerde: Gigot moest een carambole van Vossen van de lijn halen en twee minuten later zonderde Immers gelegenheidsspits Engels af voor doel. De centrale verdediger trapte echter binnen het bereik van Gent-doelman Lovre Kalinic. Twee minuten later was de superheldenrol van de Kroaat compleet toen hij een harde kopbal van de vrijstaande Immers vanonder de deklat haalde.

Kalinic de held bij AA Gent

AA Gent was de hele tweede helft vergeten te voetballen, maar kwam een kwartier voor tijd wel bijna met tien man op 3-1. Coulibaly torende boven iedereen uit na een hoekschop, Ruud Vormer haalde zijn poging van de doellijn. Het zou echter bij 2-1 blijven, want ook de Bruggelingen kwamen, tot wanhoop van Preud’homme, niet meer tot scoren. In het ultieme slot kreeg Engels nog een niet te missen kans, maar de verdediger annex spits van Club knalde vanop enkele meters nog maar eens op Kalinic.

Door de zege springt AA Gent over Zulte Waregem naar de derde plaats. De Buffalo’s staan nu op amper twee puntjes van blauw-zwart en zes eenheden van Anderlecht, dat het volgende week partij geeft.