'Belgische F-16’s wel degelijk betrokken bij luchtaanvallen Mosoel'

Belgische vliegtuigen waren betrokken bij de luchtaanvallen van 17 maart op Mosoel, waarbij ook burgerdoden vielen. Dat hebben bronnen binnen defensie bevestigd aan VRT. Het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, wilde die bevestiging gisteravond nog niet geven.

Bij de luchtaanval op die Iraakse stad in handen van terreurgroep Islamitische Staat (IS) vielen op 17 maart meer dan 200 burgerdoden. Bronnen binnen defensie bevestigen nu dat bij die luchtaanval ook Belgische F-16’s deelnamen aan die aanslag. Of die ook rechtstreeks verantwoordelijk waren voor burgerdoden, is niet duidelijk. Er waren verschillende landen van de internationale coalitie betrokken bij de aanval.

'Belgische vliegtuigen hebben inderdaag gebombardeerd die dag, mogelijk ook in de buurt van Mosoel', aldus minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA), die echter niet wilde bevestigen dat onze F-16's effectief betrokken waren. 'We weten heel goed wat we gedaan hebben. Of de beelden op de grond overeenkomen met wat wij gedaan hebben, wordt nu onderzocht (door de internationale coalitie, red.). Dan moet blijken wie verantwoordelijk is en of de regels gevolgd zijn.'

Eerder had het leger al bevestigd dat burgerdoden niet uit te sluiten vielen. Defensie heeft eerder zelf besloten het federaal parket in te schakelen rond twee mogelijke incidenten. 'Maar het parket heeft zelf gezegd dat het nog niet weet of er een onderzoekt komt', merkt Vandeput nog op.

VS op de vlakte

‘Het ministerie van Defensie heeft de betrokkenheid van geen enkele partner van de coalitie bevestigd’, verklaarde een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade gisteravond nog.

Journalist Martin Chulov van de Britse krant ‘The Guardian’ sprak op twitter van een rapport van het Pentagon dat de betrokkenheid aangaf van Amerikaanse, Britse, Franse en Belgische vliegtuigen bij de bewuste luchtaanvallen. De oppositiepartijen Groen en sp.a vragen uitleg aan defensieminister Steven Vandeput.

Pentagon confirms a 36 bomb blitz on 17 March in #Mosul when 140+ civilians were killed. US, French, Belgian & UK jets involved — Martin Chulov (@martinchulov) 1 april 2017

‘Er is een onderzoek aan de gang’, zegt de woordvoerder van de ambassade. De resultaten van dat onderzoek zouden door de anti-IS-coalitie bekendgemaakt worden.