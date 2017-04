Tom Boonen: “Ik zat met het stuur tussen mijn benen”

Het mocht niet zijn voor Tom Boonen in zijn laatste Ronde van Vlaanderen. De drievoudige winnaar van de Ronde was zeer sterk en brak de wedstrijd open op de Muur van Geraardsbergen. Helaas kon hij geen mooie ereplaats meegraaien door materiaalpech op de Taaienberg.

Van ontgoocheling was er op het eerste zicht niet veel te merken na de finish, want Boonen vloog zijn teamgenoot en winnaar Philippe Gilbert in de armen tijdens zijn flashinterview. Daarbij liet Boonen zijn blikje frisdrank vallen, waarop hij reageerde “alles krijgt ‘em kapot.” Boonen was ondanks zijn eigen pech toch tevreden over de race. “Zeker na de demonstratie die we vandaag als team hebben gegeven, mogen we dat zijn.”

Perfect afgewerkt

Voor Boonen kwam het kantelmoment in de race aan de voet van ‘zijn’ Taaienberg. Daar stond hij plots met materiaalpech langs de kant van de weg. “Ik schakelde en toen liep die ketting er bovenaan af. Toen zat die ketting geblokkeerd en liep hij overal tussen. En dan mag je het vergeten, hé. Nadien kreeg ik ook nog eens de verkeerde fiets, ze hadden mij die van Niki Terpstra gegeven. Die zit meer naar voren op zijn fiets, dus ik reed met het stuur tussen de benen! Toen had ik er al geen zin meer in, ik wist dat het voorbij was.”

Het bleek dat de beslissende aanval van Philippe Gilbert op de Oude Kwaremont afgesproken was. “Iedereen zat voor de Kwaremont wat af te wachten, het gat was maar 35 seconden toen we de laatste melding kregen. Dus moesten we wel iets gaan doen. Voor ons was het perfect dat Philippe op kop zat en ik als snelste man van de twee in de groep daarachter reed. Ik zei dat ik in de groep daarachter zou proberen aanhaken, maar uiteindelijk was het niet nodig. Philippe was gewoon zo sterk, hij heeft het perfect afgewerkt.”

Geen boost nodig

Op de vraag of die ereplaats hem geen boost had kunnen geven, antwoordde Boonen klaar en duidelijk. “Ik heb geen boost nodig voor volgende week. Al had zo’n podiumplaats natuurlijk wel nog meer motivatie gegeven! Het blijft alleen jammer dat die materiaalpech een beetje een domper op de feestvreugde was voor mij.”

Voor Boonen is volgende zondag zijn allerlaatste profkoers. “Vandaag was ik goed, ik ben eigenlijk al een tijdje goed. Maar ik rij altijd in de verdediging. Ik moet zorgen dat ik voor Philippe weg ben, want die valt gewoon altijd aan. Maar goed, het seizoen is nog lang!” lachte hij in de studio van Sporza. Tornado Tom is klaar voor de jacht op zijn vijfde kassei in Parijs-Roubaix.