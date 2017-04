May: ‘Blijf Gibraltar steunen’

De Britse premier Theresa May heeft zondag herhaald dat Groot-Brittannië Gibraltar zal blijven steunen, nu Groot-Brittannië de brexit eerder deze week officieel in gang heeft gezet.

Downing Street meldde dat May Fabian Picardo, regeringsleider in Gibraltar, aan de lijn heeft gehad. ‘Ze heeft onze al lang bestaande stelling herhaald dat het Verenigd Koninkrijk standvastig geëngageerd blijft om Gibraltar, het volk en de economie te steunen.’ In het gesprek zei May ook nog dat de Gibraltarezen nooit ‘onder de soevereiniteit van een ander land zullen komen, tegen hun vrij en democratisch uitgesproken wensen in’.

Tussen Groot-Brittannië en Spanje wordt al eeuwen geruzied over Gibraltar, een stuk rots van zowat 6,7 km² dat grenst aan het zuiden van Spanje. Na het referendum over de brexit kwamen weer vragen over welke status Gibraltar zal krijgen.

Zoals bekend stuurde May woensdag een brief waarmee formeel de twee jaar durende onderhandelingen over de uitstap uit de EU opgestart zijn. Uit de onderhandelingsnota van de 27 overblijvende EU-lidstaten bleek vrijdag dat Spanje licht op groen moet zetten vooraleer Europees-Britse akkoorden na de brexit ook in de Britse enclave van toepassing zullen kunnen worden. Daarop kwam scherpe kritiek uit Londen. Eerder sprak ook Buitenlandminister Boris Johnson zich in die zin uit. Hij zei dat ‘Gibraltar niet te koop is’. ‘Gibraltar zal niet verhandeld worden of weggecijferd worden’, aldus Johnson in de Sunday Telegraph.

Johnsons Spaanse ambtgenoot zei in een interview met El Pais dat Madrid ‘niet van plan is de grens met Gibraltar te sluiten’.