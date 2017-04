Van Avermaet, Sagan én Naesen onderuit: zelfs renners weten niet wat er gebeurde

De 101ste Ronde van Vlaanderen kende verschillende valpartijen en pechmomenten, maar het meest bepalend voor de wedstrijd was de val van Peter Sagan, Greg Van Avermaet en Oliver Naesen. Die laatste weet niet goed wat er gebeurde.

Bij de laatste passage op de Oude Kwaremont ging het stevig mis in de achtervolging op latere winnaar Philippe Gilbert. Peter Sagan, Greg Van Avermaet en Oliver Naesen leken er samen vandoor te gaan, tot een jas in de fiets van Naesen haakte en het drietal ging tegen de grond: Van Avermaet kon zijn weg nog vrij snel vervolgen, bij Sagan en Naesen was de schade groter.

Naesen wist na de race niet goed wat er was gebeurd. "De fietsen van mij en Peter waren kapot na die val. Ik denk dat Sagan de jas van iemand meegraait en die vervolgens in mijn fiets draait, ik weet het niet. Het was wel een cruciaal moment, want als je ziet waar Greg nadien nog eindigt... (nvdr: Van Avermaet eindigde op 20 seconden van winnaar Gilbert)"

Daarvoor was het drama al begonnen met Sep Vanmarcke, die hard tegen de grond kwakte en zo Luke Rowe (Sky) en Maciej Bodnar (BORA-Hansgrohe) meesleurde in zijn val. Vanmarcke bloedde aan de linkerschouder en -elleboog. Hij probeerde nog door te gaan, maar gaf uiteindelijk bij de eerste passage op de Paterberg er de brui aan.

Nadien was het de beurt aan Tom Boonen. Boonen had zich al zeer productief getoond in steun van Philippe Gilbert, maar op de Taaienberg - waar hij al zo vaak schitterde - liep het volledig mis. Boonen kende aan de voet van de helling kettingproblemen. De daaropvolgende fietswissel verliep allesbehalve vlot, een gefrustreerde Boonen verloor enorm veel tijd en moest de rest van de achtervolgende groep laten rijden.