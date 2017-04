De Wever over omstreden persconferentie: ‘Ik zou vandaag net hetzelfde doen’

Burgemeester van Antwerpen Bart De Wever (N-VA) heeft geen begrip voor de kritiek op de persconferentie die hij gaf na het incident op de Antwerpse Meir nu tien dagen geleden.

‘Ik zou vandaag net hetzelfde doen’, zei De Wever in het VTM Nieuws. ‘Er is vooral een groot politiek spel en een politiek theater opgevoerd.’

Op donderdag 23 maart reed een wagen met hoge snelheid over de Meir. De wagen kon door het snelleresponsteam van de politie aan de Kaaien worden onderschept. De chauffeur, een 39-jarige Franse Tunesiër, was onder invloed en in de wagen werd een gedemonteerde riot gun zonder munitie, een airsoft pistool, steekwapens en een bus met onbekende inhoud gevonden.

Kort na de arrestatie gaf burgemeester De Wever samen met de korpschef een persverklaring. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zei deze week in de Kamer dat het federaal parket en het Antwerps parket die persconferentie formeel verboden hadden.

‘Het was de allereerste keer dat ik dat hoorde’, aldus De Wever. ‘De boodschap was afgestemd met het parket en de eindversie was doorgemaild aan het parket, maar daarop is nooit een reactie gekomen. Je zou toch denken dat als je de eindversie in je mailbox krijgt van iets wat je formeel verboden hebt, dat je toch een heel boze mail terugstuurt.’

Volgens hem zou elke burgemeester hetzelfde doen. ‘Er was onlangs een bomdreiging in het station van Mechelen en de burgemeester (Bart Somers, nvdr) hield de mensen van minuut tot minuut op de hoogte. Zelfs wanneer Dovo ter plaatse komt.’

De Wever: ‘Het lijkt me bestuurlijk mijn plicht naar de openbare orde toe om, als iedereen ziet dat er iets aan de hand is in de stad, even de basisinformatie te geven en vooral te zeggen: geen zorgen, de man is opgepakt en alles is onder controle’.