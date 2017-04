Spanje laat veto tegen Schotland vallen

Als Schotland als onafhankelijk land tot de EU zou willen toetreden, dan zou Spanje geen veto stellen. Dat heeft de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Alfonso Dastis gezegd.

De Schotse onafhankelijkheidsambities, nu nieuw leven ingeblazen door de Brexit, zijn in Spanje erg controversieel door de separatistische beweging in Catalonië. Daarom dat Madrid als een obstakel werd gezien voor een Schotse toetreding tot de EU. Maar de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken lijkt de deur op een kier te zetten.

‘Ik denk niet dat we het zouden blokkeren’, zegt hij in een interview in El Pais. Maar hij voegt eraan toe dat Schotland eerst met Groot-Brittannië de EU moet verlaten. ‘Dan zien we wel.’

Wel is hij geen voorstander van de fragmentatie van de EU. ‘We willen niet dat Schotland onafhankelijk wordt. Maar als dat wettelijk gebeurt, zullen we dat niet blokkeren. (...) Elk deel van het Verenigd Koninkrijk dat een staat wil worden en tot de EU wil toetreden, moet zich kandidaat stellen en de procedures volgen.’

Op de vraag of Spanje zijn veto zou stellen, antwoordde de minister: ‘Nee, dat gaan we niet doen’.

De uitspraken volgen na een week waarin de kwestie van Gibraltar, Britse territorium op de Spaanse zuidkust, de spanning tussen Londen en Madrid opdreef. De EU liet weten dat na de Brexit geen enkel akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk van toepassing zou worden in Gibraltar zonder instemming van Spanje.