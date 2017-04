Tibetaanse lama kiest voor de liefde

Een belangrijke Tibetaanse geestelijke leider wil geen monnik meer zijn omdat hij met zijn jeugdliefde wou trouwen.

Afgelopen week kwam de 33-jarige Thaye Dorje met de verrassende mededeling dat hij in India was getrouwd en het monnikschap achter zich laat. Zijn nieuwe vrouw, de 36-jarige Rinchen Yangzom, is geboren in Bhutan en opgeleid in India en Europa.

Het koppel kent elkaar al meer dan negentien jaar, klinkt het. ‘Hun vriendschap groeide uit tot een speciale, spirituele band.’

Thaye Dorje wordt gezien als de reïncarnatie van de karmapa lama, de leider van een van de vier grote scholen uit het Tibetaanse boeddhisme. Maar hij heeft ook een rivaal die erkend wordt door de dalai lama zelf. De onenigheid binnen de Karma Kagyu-school verdeelt de Tibetaanse boeddhisten al jaren.

Een lama in het boeddhisme kan een monnik zijn, maar dat is geen vereiste. Nu hij getrouwd is, blijft Dorje zijn rol als Karmapa uitvoeren. ‘Hij hoopt dat zijn karmische relatie met zijn vrouw zijn afstammingslijn en de Kagyu-school zal versterken.’ Een aantal monastieke taken moet hij wel doorgeven.

Responsibility for monastic ordinations will pass on to His Eminence 4th Jamgon Kongtrul Rinpoche, Karma Mingyur Dragpa Senge #Karmapa pic.twitter.com/9GEpzpgW3e — Karmapa (@karmapaorg) March 30, 2017

Het is uitzonderlijk dat leiders van boeddhistische scholen trouwen, maar Dorje is zeker niet de eerste.