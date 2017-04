Ronde voor het eerst in Antwerpen gestart: 'Opgelucht dat renners weg zijn'

Onder veel belangstelling is de Ronde van Vlaanderen voor de eerste keer in Antwerpen gestart. ‘De Ronde blijft van alle Vlamingen’, zegt Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Traditioneel startte de Ronde van Vlaanderen in Brugge, maar voor de 101ste editie is de eer weggelegd voor Antwerpen. Niet iedereen was opgezet met de nieuwe startplaats.

‘De ronde van Vlaanderen is van heel Vlaanderen’, reageert Bart De Wever op Radio 1. ‘Het is niet omdat die in Antwerpen start, dat die van iemand is afgepakt. De Ronde blijft van alle Vlamingen.’ Wel heeft hij begrip voor mensen die de Brugse startplaats missen. ‘Ik kan begrijpen dat het niet leuk is. Maar we zouden gek zijn als we die kans niet met twee handen hadden gegrepen.’

Intussen heeft de burgemeester het startschot gegeven. Sinds 8.00 uur is een fandorp op de Groenplaats geopend. Sinds 8.30 uur keek een goed vollopende Grote Markt naar de voorstelling van alle teams en renners, vlak naast het stadhuis. Drievoudig winnaar Tom Boonen werd, op het podium op de Grote Markt, fel bejubeld voor de start van zijn allerlaatste Ronde.

Greg Van Avermaet is de grote favoriet. ‘De druk valt wel mee’, verklaarde hij. ‘Ik won de afgelopen weken E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem, maar ik zou die overwinning meteen inruilen voor een zege in de Ronde. Daar kan niets tegenop.’

Zijn grote rivaal Peter Sagan zei dat hij alleszins op een podiumplaats mikt.

Het evenement is zwaar beveiligd. Bij de start is de politie sterk aanwezig, net zoals de militairen. Onder meer met auto’s worden omliggende straten afgesloten.