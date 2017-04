Fietsen van ploeg Nippo-Vini Fantini gestolen

Zestien racefietsen van wielerploeg Nippo-Vini Fantini zijn gestolen uit het Novotel in Maastricht. Daarbij zaten ook de wedstrijd- en eerste reservefiets van Marco Canola, de winnaar van de Volta Limburg Classic.

‘Er werd vannacht om half twee vannacht een inbraakpoging gedaan, waarna de teambus werd verplaatst. Daarna hebben ze om half zeven ‘s ochtends zestien fietsen van ons team gestolen’, vertelde Canola. ‘Het is een heel vreemde dag, maar ik ben toch heel blij dat ik heb kunnen winnen.’

De Italiaan reed de wedstrijd op zijn tweede reservefiets. Voor hoeveel er precies is buitgemaakt is niet duidelijk, maar de fietsen kosten zeker vijf- tot zesduizend euro per stuk.

Vorig jaar werd er tijdens de Eneco Tour ook al een poging tot inbraak gedaan in Maastricht bij de vrachtwagen van Lotto-Jumbo. Toen werd er niets buitgemaakt.