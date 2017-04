Voor de kust van Redondo Beach in Californië zorgden harde windstoten en hoge golven ervoor dat een zeiljacht kapseisde en tegen de pier werd gegooid. De vier zeilers zijn gered.

Het incident vond donderdag plaats en kon gefilmd worden door een ooggetuige. De amateurbeelden laten zien hoe de zeilers hun boot niet meer onder controle kunnen houden. Eens de boot kapseisde, viel iedereen in het water. Dat betekende tegelijkertijd ook hun redding, aangezien de zeilboot niet veel later in tweeën brak door meerdere botsingen tegen de pier.

'Eens ik zag dat de boot kapseisde, brak mijn hart', vertelde ooggetuige Sophia Sabawi aan lokale media. 'We voelden ons zo hulpeloos. Ze mogen van erg veel geluk spreken dat ze dit incident hebben overleefd.'

De redders van Redondo Beach konden de slachtoffers al snel in veiligheid brengen. Twee van hen hadden last van onderkoeling, terwijl de anderen onder andere kampten met een ontwrichte schouder en rugproblemen. De drie mannen en een vrouw hadden allemaal een reddingsvest aan.

Vrijdagochtend werden de brokstukken van de boot uit het water gehaald.