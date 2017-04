Servië kiest nieuwe president: wat staat op het spel?

In Servië zijn de presidentsverkiezingen van start gegaan. Grootste kanshebber voor het presidentschap is de huidige premier Aleksandar Vucic (47).

‘Zijn centrumrechtse Servische Progressieve Partij (SNS) is erin geslaagd de economie weer op de rails te krijgen, maar de rechtsstaat werd ondergraven’, zegt Ana Trbovic, decaan van de Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju aan onze krant.

Trbovic vreest dat Servië verglijdt naar een systeem waarin de regering het parlement controleert in plaats van omgekeerd. ‘Het komt er in deze verkiezingen op aan te tonen dat er een gezonde oppositie is.’

Vucic controleert de media en zowat alle machtsposities. Waarom hij het premierschap wil inruilen voor de ceremoniële functie van het presidentschap, heeft hij nooit gezegd.

Nochtans is er geen gebrek aan oppositiekandidaten. Maar professor Trbovic ziet slechts één echte democraat: Sasa Jankovic. Een intrigerende figuur is Luka Maksimovic (25). Zijn kandidatuur begon als een grap, maar hij raakt duidelijk een gevoelige snaar bij de kiezers. Getooid in de gekste pakken wilde hij de spot drijven met de politici die hun zakken vullen, van partij wisselen voor eigen gewin, en veel beloven maar weinig doen.

Bij de oppositie leeft de vrees dat de regering het verkiezingsresultaat zal vervalsen om hem te doen winnen. Volgens de peilingen zou Vucic in de eerste ronde de verkiezingen winnen. ‘Als er een tweede ronde komt, dan is de kans groot dat de oppositie wint’, zegt Trbovic.

De verkiezing wordt met de nodige interesse gevolgd in Brussel en Moskou. Servië is een traditionele bondgenoot van Rusland, maar het land wil anderzijds wel tot de EU toetreden.