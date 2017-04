Overwegend droog op dag van Ronde van Vlaanderen

Het blijft zondag op de meeste plaatsen droog, met regelmatig wat zon bij maxima rond 15 of 16 graden.

Na het verdwijnen van het ochtendgrijs komen er opklaringen en in de loop van de dag ontwikkelen er zich stapelwolken. Aan zee is het vrij zonnig. De maxima liggen tussen 12 en 16 graden. De noordwestenwind waait zwak of matig, zo meldt het KMI.

‘s Nachts wordt het droog met over het oosten aanvankelijk nog een eventuele bui. Met uitzondering van de Ardense hoogten is er vorming van lage wolken, nevel en mist. De minima schommelen tussen 3 en 5 graden bij een zwakke veranderlijke wind.

Maandag blijft het droog. Met uitzondering van de Ardense hoogten verwacht het KMI eerst hardnekkige lage wolken, nevel of mist. In de loop van de namiddag wisselen overal zon en wolken elkaar af. De maxima liggen tussen 11 en 16 graden. De wind is zwak en veranderlijk.

Van dinsdag tot zaterdag wordt droog weer verwacht. Soms zijn er opklaringen, maar er zijn ook perioden met veel wolken. De maxima schommelen meestal tussen 11 en 16 graden, maar woensdag en donderdag liggen ze eerder tussen 9 en 13 graden.